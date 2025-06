Elenco do Vasco se reapresenta nesta segunda após 10 dias de férias

Equipe volta aos treinamentos ainda sem reforços para a sequência do ano e terá três semanas de preparação para duelo com o Botafogo

Depois de 10 dias de férias, o elenco do Vasco se reapresenta, nesta segunda-feira (23), e iniciará a preparação para o restante da temporada, no segundo semestre. No entanto, até o momento, o clube carioca não anunciou nenhum reforço antes do retorno das atividades no CT Moacyr Barbosa.

Vale lembrar que o time voltará a campo apenas no dia 12 de julho, contra o Botafogo, que atualmente disputa o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No sorteio da Copa do Brasil, o próprio CEO do clube, Carlos Amodeo, indicou o planejamento do clube para a sequência da temporada.

“A gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam, o que é natural nesse momento. Nós vamos jogar no dia 12 (contra o São Paulo), depois os atletas vão ter cerca de dez dias de folga, até por conta da legislação. Então, nós não estamos com pressa nessa janela do dia 2 ao dia 10 para fazer contratações, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações do mercado, para que, aí sim, os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período e sejam registrados a partir do dia 10, para poder jogar contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato – afirmou.

Durante a pausa, o Cruz-Maltino focou na contratação de um novo diretor de futebol. Com a chegada de Admar Lopes, o clube se lançará ao mercado, de forma equilibrada e visando respeitar o momento financeiro.

Amistoso em Natal

O Vasco disputará um amistoso com o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal. Assim, o confronto internacional acontece no dia 5 de julho, às 17h (de Brasília). Ele servirá de preparação para o retorno do calendário do futebol brasileiro.