Cruzeiro lidera gols em contra-ataques no Brasileirão

O Cruzeiro, aliás, faz grande campanha no Brasileirão. Com 24 pontos em 12 jogos, o time celeste briga para tirar a liderança do Flamengo. Os cariocas têm a mesma pontuação, mas aparecem em primeiro pelos critérios de desempate (saldo de gols) e ainda têm um jogo a menos.

A maratona de partidas pelo Campeonato Brasileiro começará na terceira semana do mês. O primeiro desafio será frente ao Grêmio, no dia 13, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 13ª rodada.

No quesito desarmes, o Cruzeiro está em terceiro lugar no Brasileirão. Assim, foram 211 (média de 17,58 por jogo).

Na sequência, estão Botafogo, Corinthians e Grêmio com três gols cada. Por outro lado, mas no mesmo tópico, o Cruzeiro é o time que menos levou gols em jogadas de contra-ataques em toda a competição. Aconteceu somente uma vez.

A série de compromissos em julho encerrará com a Copa do Brasil. No dia 30, a Raposa enfrenta o CRB, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final.

Agenda do Cruzeiro em julho

3/7 (Vitória Cup): Defensa y Justicia – 20h (Kleber Andrade);

6/7 (Vitória Cup): Banfield – 16h (Kleber Andrade);

13/7 (13ª rodada do Brasileiro): Grêmio – 20h30 (Mineirão);

17/7 (14ª rodada do Brasileiro): Fluminense – 19h30 (Maracanã);

20/7 (15ª rodada do Brasileiro): Juventude – 16h (Mineirão);

23/7 (16ª rodada do Brasileiro): Corinthians – 19h30 (Neo Química Arena);

27/7 (17ª rodada do Brasileiro): Ceará – 16h (Mineirão);

30/7 (ida das oitavas da Copa do Brasil): CRB – 19h30 (Mineirão).