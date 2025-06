Corinthians vive semana decisiva para escolher fornecedora esportiva

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Adidas, que iniciou as negociações com o Corinthians na gestão Augusto Melo, já apresentou proposta para o presidente interino Osmar Stabile. Contudo, o prazo para responder a oferta vence nesta semana. Além disso, o atual mandatário do Timão quer ouvir a Nike. As partes se reuniram no fim do mês passado, e a empresa norte-americana ficou de formalizar uma proposta.

Em reunião recente, Osmar Stabile ouviu que a Adidas estaria disposta a subir sua oferta para um valor entre R$ 80 milhões e R$ 85 milhões por ano, com luvas. Os números exatos dos novos bônus apresentados pela marca alemã não foram revelados pelas fontes envolvidas na negociação. Contudo, a Nike estaria disposta a superar os valores da concorrente.

O contrato entre Corinthians e a Nike foi renovado automaticamente pela empresa até dezembro de 2029. Uma cláusula unilateral permitia à fornecedora ampliar a parceria sem a anuência do clube, que há anos está insatisfeito com a distribuição do material. Contudo, o Timão entende que está protegido judicialmente para trocar de empresa em caso de uma oferta melhor.

A Nike enxerga o clube como parceiro fundamental, mas ainda não apresentou sua contraproposta. Osmar Stabile, aliás, já acionou o Conselho de Orientação (Cori) para apresentar as melhorias e dar agilidade ao processo.