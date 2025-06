Confira o que está em jogo no duelo entre Flamengo e Los Angeles FC

Depois da histórica vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, o Flamengo já garantiu a vaga nas oitavas do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, ainda há outros aspectos em jogo no duelo com o Los Angeles FC, que já está eliminado, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando.

Um dos alertas é sobre os cartões para a sequência do torneio. Afinal, o Rubro-Negro tem quatro pendurados para as oitavas: Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata.