Botafogo tem retrospecto equilibrado contra o Atlético de Madrid em amistosos

No geral, eles se enfrentaram em três partidas amistosas, com uma vitória para cada lado e um empate, segundo o portal “ge”. Em 1955, era comum que os principais clubes brasileiros organizassem excursões pelo exterior.

Apesar de Botafogo e Atlético de Madrid nunca terem se enfrentado em jogos oficiais, o confronto é equilibrado quando o assunto são os amistosos internacionais. Nesta segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), os times medem forças pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Rose Bowl.

Nesse sentido, o Botafogo vencia os Colchoneros por 3 a 2, até que Adrián Escudero, terceiro maior artilheiro da história do clube espanhol, deixou tudo igual nos minutos finais.

Quatro anos depois, um duelo emocionante, de dez gols (6 a 4 para o time carioca), trouxe a campo estrelas que marcaram a história do futebol. Afinal, o Glorioso tinha os campeões do mundo, em 1958, Nilton Santos, Didi, Garrincha e Zagallo, assim como o ídolo Quarentinha. Já o Atlético foi a campo com Vavá e Puskás (era do Real, mas foi emprestado para o amistoso).

Em campo, o eterno “folha seca” abriu o placar, enquanto Zagallo ampliou para a equipe de General Severiano. Vavá e Hollaus deixaram tudo igual, mas Quarentinha entrou em ação e estufou a rede duas vezes: 4 a 2.