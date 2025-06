Bayern de Munique x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica vai em busca da sua classificação no Mundial de Clubes em duelo complicado. Na tarde desta quarta-feira (24), os Encarnados encaram o Bayern de Munique pela terceira rodada do Mundial de Clubes, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Os Bávaros venceram seus primeiros compromissos e já estão classificados para a próxima fase, indo em busca da primeira colocação do grupo. Já os portugueses ainda não perderam, entretanto, precisam de no mínimo um empate para confirmarem sua vaga nas oitavas de final.