Barboza define ‘misto de sentimentos’ após vaga do Botafogo

Alexander Barboza definiu como ficou o sentimento após a classificação do Botafogo para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O time carimbou a vaga, mas perdeu para o Atlético de Madrid, nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, pela terceira rodada do grupo B. O Glorioso, aliás, passou em segundo lugar.

“Difícil dizer o sentimento. Estou muito feliz pela classificação, esse grupo merece, confiava no seu trabalho. Para fora, surpreende a classificação, não para nós, porque acreditávamos. Um pouco chateado pelo resultado, sempre quero ganhar. É uma mistura de sentimentos”, admitiu Barboza, ao SporTV.