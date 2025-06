Auckland x Boca Juniors: Onde assistir, escalações, arbitragem

De olho em uma vaga nas oitavas de final, o Boca Juniors enfrenta o Auckland City nesta terça-feira, 24/6, pela terceira e última rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. Com apenas um ponto, o time argentino precisa vencer a equipe da Nova Zelândia por goleada e ainda torcer por uma derrota do Benfica (4 pontos) diante do Bayern de Munique (6), também nesta terça-feira e no mesmo horário, em Charlotte, no Bank of America Stadium.

Assim, terminaria empatado com os portugueses, e aí, pelo saldo de gols, decidiria se avança ou não. No momento, o saldo do Benfica é de -1. A equipe portuguesa tem seis gols de saldo negativos, o que significa que essa diferença precisará ser tirada. Um triunfo por seis ou mais gols seria o mais tranquilo. Contudo, os argentinos temem um jogo de compadres entre Bayern e Benfica. Afinal, um empate garantiria os Bávaros em primeiro e o Benfica em segundo, não importando o resultado do jogo do Boca.