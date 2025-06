Athletic supera líder Goiás fora de casa e vence por 2 a 1 pela Série B

As equipes agora voltam a campo no próximo domingo (29): o Athletic enfrenta o Remo, às 16h, em casa, enquanto o Goiás vai a Chapecó encarar a Chapecoense, que luta pelo acesso à Série A do Brasileirão.

O Athletic venceu o Goiás por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (23), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O gol da vitória foi marcado por Ronaldo Tavares nos acréscimos, após contra-ataque letal. Apesar da derrota, o Esmeraldino segue na liderança da Série B com 26 pontos, enquanto o time mineiro deixou a lanterna da competição.

O jogo

O primeiro tempo foi controlado pelo Goiás, que manteve mais posse de bola. Apesar disso, as chances mais perigosas surgiram nos pés dos jogadores do Athletic. Logo no início, Juninho finalizou com perigo. Em seguida, Max e Neto Pessoa desperdiçaram boas oportunidades.

Aos 39 minutos, Neto Pessoa marcou o primeiro gol após cobrança de falta. Ele subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme para o fundo do gol. Com esse lance, o Athletic foi para o intervalo em vantagem, embora ainda pressionado.

Na volta do intervalo, o Goiás reagiu rapidamente. Aos seis minutos, Marcão aproveitou cruzamento de Vitinho e finalizou de primeira, empatando o jogo. Mesmo com o gol, a equipe seguiu sofrendo com os contra-ataques e mostrou dificuldades para criar novas chances claras.

Por fim, nos acréscimos, o Athletic definiu a vitória. Em velocidade, Ronaldo Tavares ganhou da marcação e chutou na saída de Tadeu. Com o resultado, o time mineiro alcançou 10 pontos em 13 jogos e assumiu a 19ª colocação da tabela.