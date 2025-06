Atacante brasileiro do Espérance projeta duelo com o Chelsea no Mundial: ‘São 11 contra 11’

O atacante brasileiro Rodrigo Rodrigues, do Espérance, projetou com confiança o confronto decisivo contra o Chelsea nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), nos Estados Unidos. Após a vitória sobre o Los Angeles FC, o time tunisiano segue vivo no Grupo D do Mundial de Clubes com três pontos somados.

Ciente do favoritismo do adversário, Rodrigo destacou que surpresas têm ocorrido no torneio e que a equipe pode repetir esse roteiro: