Apresentador ofende Memphis Depay após ser citado em nova música

Os diversos desentendimentos entre o atacante do Corinthians Memphis Depay e o apresentador Neto continuam. Em música chamada “São Paulo Freestyle”, que o jogador holandês lançou, no último sábado (21), cita diretamente o nome do ex-jogador. Na letra, o atual camisa 10 do Timão reclama das atitudes do comunicador: “Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas.”

A reação do profissional de comunicação veio durante a edição, desta segunda-feira (23), do programa “Os Donos da Bola”, de São Paulo. Neto aproveitou o ataque de Memphis Depay para ofendê-lo e promover fortes críticas ao holandês.