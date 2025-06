Alex Telles, após classificação do Botafogo: ‘Para quem ia conhecer Mickey, nada mal passar no grupo da morte’

Lateral-esquerdo destaca vaga para oitavas de final do Mundial de Clubes após vencer Seattle Sounders e uma vitória histórica sobre o PSG

De forma heróica, o Botafogo se classificou para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (23), o Alvinegro perdeu para o Atlético de Madrid, mas mesmo assim assegurou a vaga para próxima fase da competição. Após a partida, o lateral-esquerdo Alex Telles aproveitou para alfinetar os críticos que não acreditavam no Glorioso.