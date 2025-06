Seleção Brasileira feminina se apresenta em Grenoble para enfrentar a França

Sob comando de Arthur Elias, brasileiras vão duelar contra as francesas, no dia 27, em jogo amistoso visando a Copa América em julho

Um grupo com sete atletas chegou primeiro à França. Se apresentaram no início da tarde as seguintes futebolistas: Angelina, Marta, Ary Borges, Antonia, Yasmim, Kerolin e Gabi Portilho. Em seguida, chegaram Camila, Isa Haas, Cláudia, Tarciane, Ana Vitória, Gio, Luany e, por fim, Lorena.

Neste domingo (22), as jogadoras da Seleção Brasileira feminina se apresentaram em Aix-les-Bains, na região da Saboia, na França. A equipe iniciou os preparativos para enfrentar as francesas em amistoso do próximo sábado (27), no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

As jogadoras que disputaram a quarta rodada do Campeonato Paulista ainda não viajaram. Elas embarcarão rumo à França após defenderem seus clubes. Fátima Dutra, Fê Palermo e Amanda Gutierres devem se apresentar na tarde desta segunda-feira (23). O técnico Arthur Elias contará com o elenco completo apenas na terça, quando Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza se juntarão ao grupo.

Contudo, mesmo com ausências, a preparação começará na segunda-feira, sempre às 18h30 no horário local. A equipe treinará no Estádio Jacques Forestier. Na véspera da partida contra a França, fará o reconhecimento do gramado no Stade des Alpes, em Grenoble, no último treino antes do amistoso.

O jogo serve, portanto, como preparativo para a Copa América, que será disputada entre 12 de julho a 2 de agosto, em Quito, no Equador.