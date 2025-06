Rüdiger acusa jogador do Pachuca de racismo em vitória do Real Madrid no Mundial

O jogo entre Real Madrid e Pachuca, válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, terminou com vitória dos espanhóis, mas o clima ficou tenso devido a uma denúncia grave. Antonio Rudiger, zagueiro do Real, acusou o jogador Cabral, do time mexicano, de racismo durante a partida. O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel acionou o protocolo antirracista da Fifa.

A situação aconteceu já nos minutos finais. Depois de um lance na área, Rudiger caiu pedindo pênalti e acabou sendo confrontado por Cabral, atacante do Pachuca, que não gostou da reação e iniciou uma discussão com o defensor alemão.