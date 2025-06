River Plate e Monterrey empatam, e Grupo E do Mundial fica indefinido

Jogo extremamente faltoso termina no 0 a 0 no Rose Bowl, em LA, palco do tetra; chave pode ser definida nos cartões amarelos

O resultado, aliás, deixa argentinos e mexicanos vivos por vaga nas oitavas, no que pode ser um empate triplo na rodada final. Há até mesmo a possibilidade dos cartões amarelos definirem os dois classificados da chave, que ainda conta com Inter (ITA) e Urawa Red (JAP) – este, já eliminado.

No palco em que o Brasil foi tetracampeão mundial, River Plate (ARG) e Monterrey (MEX) repetiram o placar da final contra a Itália: 0 a 0. Jogando no Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), os times fizeram um jogo muito faltoso e não conseguiram balançar as redes neste sábado (21/6), pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes.

Após o intervalo, o Monterrey não se achava em campo, com o River crescendo de produção. Em uma das melhores oportunidades, o craque Mastantuono recebeu na ponta direita, cortou para dentro e chutou no ângulo. Andrada (ex-Boca Juniors) jogou para escanteio. O Monterrey, de Domènec Torrent, promoveu três mudanças ao mesmo tempo, trocando a formação da equipe e implementando os três zagueiros.

Os argentinos, aliás, foram os que chegaram mais perto do gol. Já nos acréscimos, o zagueiro Martínez Quarta surgiu livre na área após escanteio e se viu com bastante espaço para chutar. No entanto, “zagueirou” e mandou direto para fora, desperdiçando a única oportunidade do primeiro tempo.

No entanto, a substituição do River Plate mexeu mais com o jogo. Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, entrou e teve duas chances claras. Ambas, porém, defendidas por Andrada, que salvou os mexicanos. No fim, já nos acréscimos, ainda houve tempo para Castaño, do River, parar contra-ataque e levar o segundo amarelo, indo para o chuveiro mais cedo. Dez cartões e zero gol no Rose Bowl.

Próximos passos

Apesar de liderar o grupo, com quatro pontos, o River Plate se complica com o empate. Afinal, enfrenta a Inter de Milão na próxima rodada – quarta-feira (25/6), às 22h (de Brasília), com o Monterrey (dois pontos) pegando o “saco de pancadas” Urawa Red (JAP). Dessa forma, precisaria ao menos segurar um empate contra os italianos para ficar perto da vaga às oitavas de final.

O Monterrey vai a dois pontos e também pode chegar aos cinco pontos caso vença o Urawa. Se isso ocorrer, a definição dos classificados sairia dependendo de como será o hipotético empate entre River e Inter. Se for 0 a 0, o Monterrey e Inter passam (mais gols feito dentro do “grupo” do empate triplo). Caso seja 1 a 1, a disputa entre o trio será nos cartões amarelos (quem tiver menos, passa). Já se terminar 2 a 2 para cima, River e Inter avançam.