Real Madrid bate o Pachuca e vence a primeira no Mundial de Clubes

O Real Madrid venceu a primeira partida no Mundial de Clubes. Neste domingo (22), o clube merengue, mesmo com a expulsão de Asencio logo aos sete minutos de jogo, bateu o Pachuca por 3 a 1, no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Este é o primeiro triunfo do time, válido pela segunda rodada do Grupo H. Arda Güler e Bellingham, ainda no primeiro tempo, e Valverde, na segunda etapa, marcaram os gols da vitória. Pelo lado dos mexicanos, o volante Montiel descontou.

