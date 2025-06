Porto x Al Ahly: onde assistir, escalações e arbitragem

Com situações complicadas no Grupo A, times se enfrentam nesta segunda (23/6) para saber se avançam às oitavas do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Com o Grupo A ainda indefinido, Porto (POR) e Al Ahly (EGI) decidem suas vidas nesta segunda-feira (23/6), quando se enfrentam pela terceira rodada do Mundial de Clubes. Os times, afinal, duelam no MetLife Stadium, Nova Jersey (USA), às 22h (de Brasília) – mesmo horário do outro jogo do grupo (Palmeiras x Inter Miami). Saiba, então, como chegam os rivais para esta decisiva partida. LEIA MAIS: Textor sobre o Mundial: ‘Sul-americanos estão arrebentando os europeus’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Porto Após estrear mal contra o Palmeiras, o Porto não soube lidar com Lionel Messi e perdeu por 2 a 1 para o Inter Miami (EUA). Assim, aparece em terceiro no Grupo A, com apenas um ponto e saldo negativo de um gol após duas rodadas. Para avançar, não depende só de si. Isso porque se o time de Messi empatar com o Palmeiras, ambos chegariam a cinco pontos, algo já inalcançável pelos Dragões, que só podem chegar a quatro. Como perdeu para o Inter Miami (confronto direto é o primeiro critério de desempate), o time português só pode ultrapassar o Palmeiras. Assim, precisa torcer para Messi e cia, além de vencer o Al Ahly e tirar saldo de três gols para o Verdão para chegar às oitavas. O goleiro Cláudio Ramos comentou sobre as possibilidades do Porto. Sem demonstrar muita esperança, ele revelou que espera que os “astros se alinhem”. “Sabemos que temos mais um jogo e que temos de o ganhar. Nada mais. Trabalhar para ganhar e esperar que os astros se alinhem para podermos passar”, revelou ao site oficial do clube.

Como chega o Al Ahly Com a derrota para o Palmeiras, o Al Ahly ficou em situação complexa na missão de avançar às oitavas. Para ganhar a vaga, precisa, inclusive, torcer pelo Palmeiras, já que não pode mais alcançar a equipe alviverde pelo critério de desempate (confronto direto). Dessa forma, precisa vencer o Porto e torcer pela vitória do Verdão. Além disso, precisa tirar um saldo de três gols em relação ao Miami, comprovando a dificuldade da missão. Ateya é o único desfalque do técnico José Riveiro. Afinal, o volante levou amarelo nas duas rodadas e, por isso, cumpre suspensão automática. El Shahat é o favorito a assumir sua vaga no meio-campo egícpcio. PORTO x AL AHLY Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 3ª rodada

Data-Hora: 23/6/2025, segunda-feira, 22h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (USA)

PORTO: Cláudio Ramos; Fernandes, Pedro e Marcano; João Mário, Varela, Veiga e Moura; Fábio Vieira, Samu e Rodrigo Mora. Técnico: Martín Anselmi

AL AHLY: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Ahmed Kouka (Attiyat Allah); El Shahat, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Abou Ali e Trezeguet. Técnico: José Riveiro

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Não divulgado

Onde assistir: SporTV, CazéTV, Globoplay e DAZN