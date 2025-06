Mascherano relembra rivalidade com Palmeiras antes de reencontro no Mundial

Treinador do Inter Miami defendeu o Corinthians entre 2005 e 2006

“O Palmeiras é um grande do Brasil. Tive que jogar contra por um clube ainda maior (Corinthians)”, brincou Mascherano, que prosseguiu relembrando a tensão do dérbi paulista.

Representante do país-sede, o Inter Miami decide a liderança do Grupo A diante do Palmeiras . O jogo, no entanto, marcará um reencontro. Afinal, o técnico Mascherano já defendeu o Corinthians e viveu o dérbi paulista na pele entre 2005 e 2006. O ex-jogador, aliás, brincou sobre a rivalidade com o Alviverde.

“Joguei o maior clássico do Brasil, eram jogos de muita tensão, com duas torcidas impressionantes. Desfrutei muito minha etapa no Brasil. Tenho boas lembranças. Minha estreia foi contra o Palmeiras e ganhamos de 3 a 1”, completou.

Mascherano enfrentou o Palmeiras em três oportunidades na época de Corinthians. Ao todo, conquistou uma vitória e sofreu uma derrota, além de um empate.

O Palmeiras enfrenta o Inter Miami, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), em Miami, pela 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Alviverde lidera o Grupo A com quatro pontos, seguido de perto pela equipe americana, com a mesma pontuação. Um empate garante ambos nas oitavas. Afinal, mesmo em caso de vitória, o Porto não ultrapassaria.

