Leverkusen fecha acordo por jovem zagueiro do Liverpool

Reforço chega por 35 milhões de euros (R$ 224 milhões) com cláusula de recompra para o clube inglês

Mesmo sem ainda ter sido oficializado, o Bayer Leverkusen já acertou o substituto para o zagueiro Jonathan Tah, que se transferiu para o Bayern de Munique. Jarell Quansah, de 22 anos, que atua pela seleção sub-21 da Inglaterra e está no Liverpool desde os 5 anos. De acordo com a imprensa inglesa, o clube aceitará vender o jogador por 35 milhões de euros (R$ 224 milhões), com possibilidade de até 6 milhões de euros em bônus.

