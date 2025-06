Guardiola responde se treinaria equipe da América do Sul

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva neste sábado (21/6), véspera do segundo compromisso do Manchester City no Mundial de Clubes. Um dos assuntos abordados na conferência foi acerca do futebol sul-americano.

Afinal, equipes brasileiras e argentinas vêm fazendo bonito, com apenas uma derrota em 12 partidas até o momento. Perguntado se aceitaria treinar uma equipe no continente, Guardiola respondeu com outra pergunta, que pode animar muita gente no Brasil.