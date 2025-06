Goiás x Athletic: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Goiás e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (23), no Hailé Pinheiro, às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida, portanto, marca o encontro do líder e o lanterna da competição. Com 26 pontos, o Esmeraldino está na primeira colocação, enquanto o clube mineiro soma 9 pontos, na última posição.

