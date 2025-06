Flamengo estipula preço mínimo para vender Wesley

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, chama a atenção de clubes europeus desde o fim da temporada passada. O assédio vem aumentando durante a participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Por isso, o diretor José Boto foi questionado sobre uma possível venda do atleta. Ele, então, sugeriu os valores.

Na Itália, Milan e Juventus surgem como interessados no jogador do Mengão. A negociação pode atingir 30 milhões de euros (R$ 190 milhões, na cotação atual), valor mencionado pelo dirigente do Flamengo. Boto também demonstrou interesse no atacante sérvio Dušan Vlahović, atualmente na equipe de Turim.