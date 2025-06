Experiente árbitro inglês apita o próximo jogo do Fluminense no Mundial

Anthony Taylor, de 46 anos, começou a carreira arbitrando em 2002 e está no quadro da Fifa desde 2013. O árbitro inglês apitou na Copa do Mundo de 2022, além de ter apitado a final da Liga das Nações de 2021 e a decisão da Liga Europa de 2023.

A Fifa definiu a arbitragem para o próximo jogo do Fluminense no Mundial de Clubes. Afinal, a entidade selecionou o árbitro inglês Anthony Taylor para apitar a partida contra o Mamelodi Sundowns, dia 25, às 13h (de Brasília), em Miami.

Não será a primeira vez que um árbitro inglês apita um jogo do Fluminense no Mundial de Clubes. Afinal, Michael Oliver comandou a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan, da Coréia do Sul, neste último sábado (21), em Nova Jérsei.

O Fluminense é o líder do Grupo F com quatro pontos, superando o Borussia Dortmund, da Alemanha, no saldo de gols. O Mamelodi Sundowns, por sua vez, está em terceiro, com três pontos, e ainda sonha com a classificação às oitavas de final.

