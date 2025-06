Em jogo com lance inusitado, Coritiba bate Cuiabá em duelo pela Série B

Assim, o Coritiba ratifica o terceiro lugar da Segundona, com 24 pontos. Assim, se coloca na zona de acesso, atrás apenas de Goiás (26 pontos) e Novorizontino (25), que ainda jogam na rodada. E à frente do CRB (21), que completa o G4. O Cuiabá, que estava no G4, caiu para o quinto lugar, com os mesmos 21 pontos do CRB, mas com uma vitória a menos.

Em casa, neste sábado, 22/6, diante de um bom público no Couto Pereira (20.017), o Coritiba fez o seu dever de casa. Pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro, venceu o Cuiabá por 2 a 0. Ambos no segundo tempo. Bruno Melo fez o primeiro e Josué, num golaço, fechou o placar. Resultado merecido para o time que soube impor o seu jogo diante de um adversário com qualidade. Mas que não teve sucesso em suas investidas ofensivas, embora colocasse uma bola na trave dos donos da casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foi a vitória do Coritiba

No primeiro tempo, o Coritiba teve o domínio e levou maior perigo ao gol do Cuiabá, mas sem uma chance real e efetiva de gol. Já os cuiabanos tiveram a principal oportunidade da etapa. Após uma confusão na área, Juan Christian ficou com a sobra.Contudo, chutou no travessão de Pedro Morisco.

No segundo tempo, o Coxa seguiu mantendo a pegada e merecidamente chegou ao gol, aos 16, em um lance no qual os seus defensores foram os protagonistas. Após escanteio pela esquerda, Maicon (ex-Porto, Santos e Vasco) ajeitou e Bruno, quase sem ângulo, completou para vazar o goleiro Mateus Pasinato. Aos 32, Josué recebeu na entrada da área. Ajeitou com uma perna, bateu com a outra. Um golaço de fora da área para fechar o placar em 2 a 0.

Inusitado Futebol Clube

Um lance muito curioso ocorreu neste duelo entre Coritiba e Cuiabá. Aos dez do segundo tempo, após uma dividida com Juan Christian, o apoiador do Coxa, Sebátian Gómez, acabou caindo em cima da lona inflável. A mesma usada quando os árbitros entram em campo para proteção contra arremessos de objetos. Naquele momento, a lona estava no chão, mas escondendo o túnel que leva os árbitros aos vestiários. Assim, Gómez tropeçou e caiu neste fosso.

A lona ajudou a atenuar a violência da queda, mas o jogador, que voltou a campo após dois minutos, teve de sair por protocolo de concussão. Felizmente, sem nenhuma sequela.