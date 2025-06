Corinthians recusa proposta milionária por Félix Torres

O Corinthians recusou uma proposta de cerca de 2,5 milhões de dólares, cerca de R$ 13,7 milhões pelo zagueiro Félix Torres. O Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos realizou a investida por 50% dos direitos do equatoriano.

A recusa alvinegra parte da ideia de que o Timão consiga negociar o zagueiro um valor. A expectativa do Corinthians é que consiga ressarcir o valor investido na contratação do zagueiro, em janeiro do ano passado, quando o Timão investiu 6,5 milhões de dólares, cerca de R$ 31,5 milhões na época, por 80% dos direitos do jogador.