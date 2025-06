Com gols no fim, Atlético Goianiense vence Volta Redonda pela Série B

O Atlético Goianiense venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na tarde deste domingo (22), no Antônio Accioly, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os gols foram marcados por Caio Dantas e Sandro Lima.

No primeiro tempo, as equipes pouco produziram e os goleiros quase não trabalharam. Aos 24 minutos, o Atlético teve a melhor chance com Alejo Cruz de cabeça. Enquanto aos 33, Ítalo desperdiçou uma oportunidade pelo Volta Redonda.

As equipes no segundo tempo também tiveram mais oportunidades depois dos 20 minutos. O Voltaço chegou com MV, em um contra-ataque aos 25, mas ele finalizou para fora do gol.