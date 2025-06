Bap prioriza performance esportiva e pede cautela com estádio

Presidente teme prejudicar desempenho em campo com construção da nova casa do Flamengo

“O projeto do estádio é um projeto para 50 anos. É um projeto. Minha promessa é a seguinte: eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou que isso vai comprometer a performance esportiva, eu não vou fazer o estádio”, disse.

O sonho do Flamengo em construir o próprio estádio deve ser adiado. Afinal, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, trata o assunto com cautela. O mandatário comentou sobre o tema antes do treinamento deste domingo (22), em Atlantic City, ressaltou que prioriza o futebol e citou o Corinthians para pedir paciência.

Após o título carioca no início do ano, o presidente revelou que o estádio custaria mais do que estava previsto nos estudos preliminares feitos pela gestão de Rodolfo Landim. Afinal, o valor estimado em R$ 1,9 bilhão divulgado em novembro estava ultrapassado. Dessa forma, a construção custaria cerca de R$ 3 bilhões.

“Os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo e nem no preço que foi dito. Infelizmente vai demorar mais tempo e mais dinheiro. Se isso comprometer a performance do Flamengo, nós não vamos fazer”, completou.

