Atlético fará amistoso com o Ipatinga na Arena MRV

Apesar do amistoso confirmado, ainda não há data para ser realizado. De acordo com o “Itatiaia”, o clube mineiro sugeriu o dia 5 de julho, mas aguarda a confirmação do Tigre.

O Atlético Mineiro deve fazer um amistoso nos próximos dias na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com a pausa por conta do Mundial de Clubes, o Galo convidou o Ipatinga para um jogo.

Por conta do Mundial de Clubes, o elenco do Atlético segue de férias, mas vão se apresentar na próxima quinta-feira (26). Dessa forma, o técnico Cuca terá mais de duas semanas até o retorno do futebol brasileiro e por isso a ideia de realizar um amistoso.

A próxima partida oficial do Atlético Mineiro será contra o Bahia, no dia 12 de julho, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo está na sétima posição com 20 pontos.

