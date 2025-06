Athletic Bilbao reage a vandalismo em mural e defende Nico Williams

Após fala de Deco sobre interesse do Barcelona, clube condena ataque ao mural do jogador e pede respeito aos seus atletas

Dessa forma, diante do ataque, o Athletic Bilbao divulgou um comunicado nas redes sociais com tom firme e pediu respeito.

Neste domingo (22), o mural com as imagens de Nico e Iñaki Williams foi alvo de vandalismo. O rosto de Nico foi apagado e substituído por uma frase agressiva.

“Defender o Athletic é agir com respeito. A dignidade do clube está na sua gente, no respeito e na coerência com seus valores. O verão está só começando, mas os rumores sobre Nico Williams, que tem contrato até 2027, já dominam a imprensa e as redes sociais. Com eles, surgem todos os tipos de comentários e reações. Nico é um dos nossos. A dignidade de um clube também está na forma como protege os seus. Por isso, quem apagou a imagem de Nico não representa o Athletic.”

