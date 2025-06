Andrés Sanchez admite pouco interesse no Mundial: ‘Não tem o Corinthians’

O Mundial de Clubes, ao menos para os times brasileiros até a segunda fase, parece um sucesso. Todos venceram seus confrontos e lideram seus grupos, com a vaga nas oitavas de final bem encaminhada. No entanto, nem todos se mostram animados com a competição. É o caso de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians.

Em entrevista, o ex-mandatário afirmou que, na sua visão, o público brasileiro demonstra pouco interesse pelo torneio. Segundo ele, isso ocorre pela ausência do Corinthians. Os representantes do Brasil são Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, todos campeões da Libertadores entre 2019 e 2023.