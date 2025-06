São Paulo recebe sondagem de clube russo por Lucas Ferreira

O futebol russo vem se mostrando interessado nas joias do São Paulo. Afinal, após o CSKA encaminhar a contratação do meia Matheus Alves , desta vez foi a vez do Krasnodar, também da Rússia, realizar uma sondagem pelo atacante Lucas Ferreira. Contudo, a primeira oferta feita foi recusada pelo Tricolor.

A primeira oferta do Krasnodar por Lucas Ferreira gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões na cotação atual). Contudo, não agradou a diretoria do São Paulo. Na avaliação do clube, o garoto que já é titular e tem um gol e uma assistência em 22 jogos no time principal vale mais do que isso.

Além disso, o Tricolor não vê com bons olhos, esportivamente falando, a saída do atacante. Isso porque Lucas Moura e Ferreirinha ainda não conseguiram deixar o departamento médico de vez. Assim, poderia causar prejuízos técnicos no time. A ideia é negociar sem pressa e tentar levar a conversa para valores acima de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). O São Paulo é dono de 80% dos direitos do jogador.

Lucas Ferreira renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2029. O Krasnodar é um velho conhecido do Tricolor, já que em julho do ano passado, vendeu o zagueiro Diego Costa ao clube russo por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões na ocasião).

