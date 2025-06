Santos tem o retorno de Nathan, mas jogador deve novamente ser negociado

Peixe está no mercado atrás de um lateral-direito, mas não deve permanecer com o atleta, que já procura uma nova equipe

O Santos deve receber de volta em seu elenco o lateral-direito Nathan, que estava emprestado ao Internacional. Contudo, mesmo procurando reforçar o setor, o defensor não deve permanecer no Peixe. o atleta e o staff do jogador, inclusive, já está trabalhando no mercado por um novo empréstimo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nathan não conseguiu engrenar no Internacional. Ao todo foram apenas quatro jogos em pouco mais de 11 meses no clube gaúcho. Aliás, o Colorado chegou a cogitar devolver o lateral antes do fim do vínculo. Mas o Peixe não aceitou e ele acabou virando opção no banco nas últimas partidas da equipe de Porto Alegre

O lateral-direito chegou na Vila Belmiro em agosto de 2022 e atuou por 33 partidas pelo Santos. Contudo, nunca se consolidou com os treinadores que passaram. Inclusive levou multa em um episódio que foi encontrado na balada por torcedores do Alvinegro e que cobraram atletas pela fase ruim que a equipe vivia.

Assim, o Santos segue sua saga atrás de um novo lateral-direito. Recentemente, o Peixe negociou a saída de Leo Godoy, que vai defender o Independiente, da Argentina, no restante da temporada. Contudo, como resposta, tem negociações avançadas para contratar Igor Vinícius, do São Paulo. Além disso, o técnico Cleber Xavier conta com JP Chermont e Aderlan para o setor.

Revelado no Vasco, o lateral surgiu como promessa no clube carioca e acabou indo para a Europa muito cedo. Foi para o Boavista (Portugal) até a contratação do Santos. Contudo, nunca conseguiu render no futebol brasileiro.