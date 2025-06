Remo e Paysandu disputam ‘Re-Pa 779’ pela Série B

O maior clássico paraense promete agitar a 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, Remo e Paysandu se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo Re-Pa 779. Será a 14ª vez que os rivais se enfrentam na segunda divisão nacional. O Papão leva vantagem no confronto direto com cinco vitórias, contra quatro do rival, além de outros quatro empates.

Remo e Paysandu se encontram em momentos distintos na Série B. Em sétimo lugar, o Leão soma 20 pontos e pode terminar a rodada no G4. Já o Papão, por sua vez, tem apenas uma vitória em 12 partidas e ocupa a lanterna, com sete pontos. Dessa forma, o clássico pode significar uma oportunidade de recuperar a confiança.