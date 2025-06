Red Bull Salzburg x Al Hilal: onde assistir, escalações e arbitragem

Austríacos e sauditas se enfrentam pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes

Após vencer o Pachuca por 2 a 1, o time austríaco busca manter o bom desempenho e consolidar sua liderança. Já os sauditas, que empataram em 1 a 1 com o Real Madrid, entram em campo com o objetivo de somar pontos importantes para avançar às oitavas de final. O confronto promete ser equilibrado como veremos nos detalhes a seguir.

No domingo (22), às 19h (horário de Brasília), o Red Bull Salzburg enfrenta o Al Hilal no Audi Field, em Washington, pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa 2025 .

O Red Bull Salzburg chega para o confronto contra o Al Hilal embalado pela vitória na estreia do Mundial de Clubes. Na ocasião, superou o Pachuca por 2 a 1 , mostrando força ofensiva com gols de Oscar Gloukh e Karim Onisiwo. Além disso, o time terminou a Bundesliga austríaca na segunda colocação sob o comando de Thomas Letsch. Por isso, a equipe está confiante para buscar a classificação antecipada às oitavas.

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 19h (de Brasília).

Apesar do bom momento, o Salzburg enfrenta desafios defensivos, pois teve apenas um jogo sem sofrer gols nos últimos nove. Para esta partida, o goleiro Christian Zawieschitzky seguirá como titular devido à lesão do principal arqueiro, Alexander Schlager. Além disso, o atacante Karim Onisiwo, autor do gol da vitória, deve começar entre os titulares. Yorbe Vertessen e Soumalia Diabate também podem ganhar vaga, já que tiveram boa participação na estreia.

Como chega o Al Hilal

O Al Hilal chega confiante para o confronto contra o Red Bull Salzburg após uma estreia sólida no Mundial de Clubes, quando conquistou um empate importante de 1 a 1 contra o Real Madrid. Sob o comando do técnico Simone Inzaghi, recém-contratado após sua saída do Inter de Milão, a equipe vem em uma sequência positiva, sem derrotas nas últimas seis partidas oficiais. A equipe também mantém uma força ofensiva notável, tendo marcado em seus últimos 15 jogos, incluindo a impressionante campanha na Saudi Pro League, onde foi a maior goleadora da temporada.

Para o duelo, o técnico deve repetir a escalação que enfrentou os espanhóis. Contudo, é provável que o atacante Mitrovic siga fora do time por lesão na panturrilha. Entretanto, a defesa conta com nomes experientes como João Cancelo, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly e Renan Lodi. Por fim, o ataque será liderado por Marcos Leonardo, que busca ampliar sua marca de gols desde que chegou ao clube. O time saudita aposta na solidez tática e na potência ofensiva para buscar a vitória e seguir na liderança do Grupo H.