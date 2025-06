Real Madrid x Pachuca: onde assistir, escalações e arbitragem

O clube espanhol tenta a primeira vitória na competição, após empatarem na estreia, assim como os mexicanos, que vem de derrota / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid vai em busca da sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Na tarde deste domingo (22), às 16h, os campeões da Copa Intercontinental 2024 encaram o adversário da final do ano passado, Pachuca, pela segunda rodada da competição, no Bank of America Stadium, em Charlotte. Na estreia, os merengues tiveram a chance da vitória, e ficaram apenas no empate contra o Al Hilal. Já o Pachuca é o lanterna do Grupo H, depois de perder na primeira rodada para Red Bull Salzburg, por 2 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pela streaming DAZN. Como chega o Real Madrid Assim como no duelo contra o Al Hilal, o Real não deve ter Mbappé. O craque francês foi internado na última quinta-feira (19) por conta de uma gastroenterite. O jogador recebeu alta no dia seguinte, mas ainda tem um retorno gradual junto à equipe. A tendência é que Xabi Alonso possa repetir a escalação do primeiro jogo, com a manutenção de Gonzalo García no ataque. O jovem atacante marcou o gol merengue contra os sauditas. O jovem jogador, que aproveitou as baixas de Mbappé e Endrick para iniciar uma partida pela primeira vez, ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. García comentou sobre o sentimento de atuar como titular e qual o pedido feito por Xabi na partida. “Foi uma partida especial para mim por jogar pela primeira vez de titular com esta camisa, que é tudo para mim. Xabi me disse que me manteria em cima na última linha, prendendo os zagueiros e aproveitando os erros dos defensores para marcar um gol”, detalhou.

Como chega o Pachuca Vice-campeão Intercontinental no ano passado, os mexicanos encaram os algozes da final disputada no Qatar. Os Tuzos conseguiram fazer uma partida equilibrada contra o Salzburg na estreia, mas acabaram perdendo por 2 a 1. Para o duelo contra o Real, o treinador Jaime Lozano não tem desfalques e pode repetir a escalação que enfrentou os austríacos. Mesmo com o revés na primeira rodada, Lozano acredita que os mexicanos podem conseguir surpreender contra o Real. O treinador admite que sua equipe não deve ficar muito com a bola, mas espera que o Pachuca consiga aproveitar as oportunidades que aparecerem ao longo da partida. “Sabemos que há adversários muito fortes, e com Xabi, que gosta de controlar a posse de bola, não há dúvida de que vão ter a bola durante muito mais tempo do que nós. Por isso, temos de aproveitar todas as oportunidades. Temos de nos preparar da melhor forma possível. Sabemos que, neste tipo de Campeonato do Mundo, é importante começar a vencer, mas agora não há nada que possamos fazer. Temos de olhar em frente e corrigir o que for necessário”, afirmou.