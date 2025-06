Palmeiras tem sete pendurados e liga alerta para sequência do Mundial

Com seis jogadores amarelados, além do técnico Abel Ferreira, Verdão pode ter desfalques por suspensão em uma eventual oitavas de final

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Inter Miami, na próxima segunda-feira (23/6), às 22h, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Com a classificação muito próxima, o Verdão vai entrar para o próximo embate precisando tomar cuidados com os cartões amarelos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso porque o Palmeiras tem seis jogadores além de Abel Ferreira pendurados para o duelo contra o Inter Miami. Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga e Felipe Anderson são os jogadores com cartão amarelo até aqui. Uma nova advertência pode tirar um desses atletas das oitavas de final do Mundial de Clubes.

Diferentemente das competições no Brasil, em que as suspensões acontecem após três cartões , na Copa do Mundo de Clubes o gancho ocorre com duas advertências. Além disso, mesmo se passarem zerados contra o Inter Miami, os jogadores seguem pendurados nas oitavas de final, já que os amarelos são zerados apenas nas quartas de final.

Contudo, apesar da liderança, o Palmeiras também precisa estar ligado para o duelo contra a equipe norte-americana. Afinal, o Verdão está com quatro pontos, mesmo número do Inter Miami, mas com a equipe brasileira levando vantagem no saldo de gols. Por isso, precisa apenas do empate para avançar às oitavas como líder.

Palmeiras pode ter mudanças no time titular

Para o embate, o técnico Abel Ferreira pode promover algumas mudanças. Aníbal Moreno, recuperando-se de um edema muscular deve dar lugar a Emiliano Martínez. Além disso, Mauricio e Flaco López, que entraram bem na vitória por 2 a 0 contra o Al Ahly, do Egito, podem desbancar Raphael Veiga e Vitor Roque na equipe titular.