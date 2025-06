Pablo Maia volta a entrar na mira do mercado do exterior e recebe sondagens

O volante Pablo Maia deve ser outro jogador do São Paulo que promete agitar a janela de transferência do clube. Monitorado por um clube turco há alguns meses, o jogador também está na mira de uma equipe da Alemanha. Contudo, os nomes não foram revelados e nenhuma oferta chegou ao Tricolor

Pablo Maia tem 17 jogos oficiais na temporada, sendo 13 deles como titular. Contudo, já faz alguns anos que ele costuma receber sondagens de clubes da Europa. Com contrato com o São Paulo até o fim de 2027, o jogador tem preferência pelas grandes ligas do exterior, mas também vive um momento decisivo na carreira.

Isso porque o jogador saiu da mira dos mercados grandes devido ao histórico recente de lesões. Em maio do ano passado, o atleta passou por cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Ele ficou fora de combate por nove meses.

O volante voltou a atuar apenas em janeiro deste ano, mas em fevereiro novo baque: passou por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito que poderia tê-lo deixado fora de ação por quatro a seis meses. Contudo, Pablo Maia se recuperou em tempo recorde e estava atuando após dois meses.

Pablo Maia mira retomada em 2025

Agora, ele tenta fazer a sequência de 2025 virar um momento de retomada na carreira. Antes da pausa, Pablo Maia foi titular das quatro últimas partidas de Luis Zubeldía, fazendo dupla com Alisson e Bobadilla. Agora, ele tenta convencer Hernán Crespo a seguir na equipe principal e voltar a ser um grande ativo do São Paulo.