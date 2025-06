Oviedo ou Mirandés? Quem jogará na elite em 2025/26?

Acesso sairá neste sábado. Mirandés nunca jogou na elite e avança com empate. Mas tradicional Oviedo, há 24 anos fora de La Liga, atua em casa

Na partida de ida, o Mirandés venceu por 1 a 0 e, por isso, tem a vantagem do empate para conquistar o acesso inédito. Já o Oviedo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal — ou por um gol para levar a decisão à prorrogação.

Neste sábado, 21/6, às 16h (de Brasília), o Real Oviedo e o Mirandés fazem um jogo decisivo. Afinal, definirá o último time classificado da Segunda Divisão da Espanha para La Liga 2025/26. A partida será no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, que estará com seus 30.500 lugares ocupados.

Mais tradicional, o Real Oviedo não joga na elite há 24 anos. Nesse período, chegou até a disputar a quarta divisão, que é praticamente semiprofissional na Espanha. Por isso, o enorme interesse e mobilização dos torcedores pela volta à Primeira Divisão.O Oviedo já foi terceiro colocado do Espanhol (34/35) e jogou 38 temporadas na elite.

Do outro lado, o Mirandés, da cidde deMiranda de Ebro, em Castella, tenta alcançar um feito inédito: a primeira participação do Rubro-Negro em sua história na elite do futebol espanhol.

Carzola, a fera do Oviedo

Destaque do Oviedo, o veterano Carzola, de 40 anos, é aqueles mesmo que defendeicom sucesso no Arsenal.Além disso, tem 81 jogos pela seleção espanhola e foi bicampeão da Euro. Em 2008 e 2012.