Manchester City x Al Ain: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo válido pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes será disputado em Atlanta

No sábado (22), às 22h (de Brasília), o Manchester City volta a campo no Mundial de Clubes para encarar o Al Ain, no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo G da competição.

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 22h (de Brasília).

O confronto reúne dois projetos distintos: de um lado, o poder financeiro e técnico dos ingleses; do outro, a tradição recente dos Emirados no cenário continental. O jogo promete emoções interessantes para os espectadores.

Como chega o Manchester City

O Manchester City chega confiante para o duelo contra o Al Ain após uma estreia segura no Mundial de Clubes, vencendo o Wydad por 2 a 0 com atuação de destaque de Phil Foden. De fato, o meia inglês participou diretamente dos dois gols e foi o principal nome da partida, apesar da expulsão de Rico Lewis no fim do jogo ter gerado irritação em Pep Guardiola. A equipe inglesa demonstrou controle técnico e físico, confirmando o favoritismo no Grupo G e ficando a uma vitória da classificação às oitavas.

Mesmo com a ausência de Lewis, suspenso, Guardiola conta com diversas opções para preencher a lateral-direita, incluindo a improvisação de Matheus Nunes. Com toda a certeza, o treinador fará uso da profundidade do elenco, podendo até promover a estreia do lateral-esquerdo Rayan Ait-Nouri. Da mesma forma, a boa fase de jogadores como Doku e o desejo de evitar um confronto precoce com o Real Madrid reforçam a importância de mais uma atuação consistente nesta segunda rodada.

Como chega o Al Ain

O Al Ain chega pressionado e em situação delicada para enfrentar o Manchester City. A equipe sofreu uma dura goleada de 5 a 0 para a Juventus na estreia do Mundial de Clubes. O time dos Emirados Árabes ofereceu pouca resistência e viu sua sequência de sete partidas invictas — com seis jogos sem sofrer gols — ruir de forma preocupante. Desse modo, ocupando a lanterna do Grupo G, a equipe precisa de uma vitória improvável para manter chances de classificação. Sem dúvida, tal cenário exige um desempenho quase perfeito diante de um dos favoritos ao título.