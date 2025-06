Lamine Yamal visitou a Rocinha e jogou pelada com crianças da comunidade

Em outro vídeo postado, amigos de Yamal aparecem descendo as ladeiras da Rocinha em motos e interagindo com moradores que assistiam ao jogo entre Flamengo e Chelsea, pelo Mundial de Clubes.

Nos últimos dias, Lamine Yamal também se divertiu com Neymar, de quem é fã. Os dois jogaram futevôlei e basquete em Mangaratiba, no condomínio do camisa 10 do Santos.

Para curtir as férias no Brasil, o astro do Barcelona e da seleção da Espanha desembarcou em São Paulo na noite da última segunda-feira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.