Keno revela orientação de Renato antes de gol pelo Fluminense

Atacante foi decisivo ao entrar no segundo tempo e fazer a diferença na vitória do Tricolor das Laranjeiras pelo Mundial de Clubes

Saindo do banco de reservas, Keno foi o grande nome do Fluminense na vitória diante do Ulsan HD, da Coréia do Sul. Ele participou de dois gols, que garantiram o triunfo tricolor por 4 a 2, na segunda rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. Em entrevista após o jogo, ele revelou que uma orientação de Renato Gaúcho foi crucial para o seu desempenho.

“Feliz pelo gol, Renato sempre cobra para estarmos dentro da área. Atacante tem que fazer. Tínhamos Everaldo e Cano, mas a gente que é atacante de beirada, tem que pisar na área. Pisa na área que você vai fazer o gol, ele pediu. Muito feliz”, revelou.