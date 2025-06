Jogadoras são convocadas para preparação da Seleção Brasileira visando a Copa América

Dessa forma, as jogadoras vão se juntar ao grupo de 23 atletas que vai disputar a Copa América, de 12 de julho a 2 de agosto, em Quito, no Equador.

O principal objetivo de ampliar o elenco para 30 jogadoras nesse período é incorporar a qualidade técnica dessas atletas para aprimorar a evolução do trabalho de alta performance, além da integração com as mais jovens com potencial para servir as categorias de base das Seleções.

Antes dessa fase de preparação, a Amarelinha enfrentará a França em um amistoso marcado para o dia 27 de junho, em Grenoble. Este jogo marcará o primeiro reencontro entre as duas seleções após as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, quando o Brasil venceu por 1 a 0. Foi a primeira vitória sobre as francesas na história da modalidade.

As atletas convocadas para a Seleção são:

– Carlinha (São Paulo)

– Thais Ferreira (Corinthians)