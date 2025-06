Inter de Milão sofre, mas vence de virada o Urawa Reds pelo Mundial

No sufoco e com muita luta, a Inter de Milão conquistou a sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Neste sábado (21), os italianos, desta vez, empataram com o Urawa Reds, do Japão, por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo E, no Lumen Field, em Seattle. Watanabe abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. No entanto, Lautaro Martínez e Carboni marcaram no fim da segunda etapa para os italianos. O time de Cristian Chivu teve maior posse de bola e abusou dos cruzamentos, enquanto os adversários se seguraram até onde conseguiram.

Com o resultado, a Inter de Milão pula para liderança do grupo, com quatro pontos, um a mais que o River. O Urawa Reds, porém, perde a segunda na competição. Agora, os times focam na última rodada da fase de grupos. A equipe italiana encara o River Plate na quarta-feira (25), às 22h, no Seattle Field. Do outro lado, os japoneses enfrentam o Monterrey também no mesmo dia e horário, no Rose Bowl.