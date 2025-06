Cruzeiro terá novo adversário argentino após decisão da AFA; confira mudanças

Mudança no calendário do futebol argentino força Estudiantes a abrir mão de torneio que será disputado em julho, no Espírito Santo / Crédito: Jogada 10

Com a disputa do Mundial da Fifa nos Estados Unidos, alguns clubes se mobilizam para disputar torneios durante o período. É o caso do Cruzeiro, que entrará em ação na Vitória Cup em julho. O clube mineiro, contudo, foi informado de que o Estudiantes não será mais seu adversário na competição que ocorrerá em julho. A Confederação Argentina de Futebol (AFA) anunciou a disputa da Supercopa da Argentina entre Velez Sarsfield e a equipe de La Plata para o dia 6, mesma data em que precisaria enfrentar a Raposa. Desse modo, a organização do torneio que ocorrerá no Espírito Santo optou por uma troca: o também argentino Banfield, portanto, substitui o Estudiantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sempre buscamos as melhores equipes e com todos os elencos completos. Infelizmente a Federação Argentina marcou o jogo do Estudiantes para o dia 6 de julho, mesma data que seria o jogo entre Estudiantes e Cruzeiro pela Vitória Cup e devido a isso, até com respeito ao nosso torcedor que vai comparecer aos estádios fazendo uma grande festa, nós decidimos realizar a mudança”, explicou Vinicius Costa, organizador do evento, em entrevista à Itatiaia. O Cruzeiro enfrentará, ainda, o Defensia y Justicia-ARG, no dia 3 de julho, às 20h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Sem campeão? O objetivo da organização é promover duelos diretos entre brasileiros e argentinos, descartando o formato de mata-mata. Assim, serão quatro partidas entre as equipes sem que haja um campeão. Ao desfecho dos jogos, cada time vencedor receberá um troféu. Em caso de empate em algum duelo, haverá disputa de pênaltis. Os confrontos ocorrerão nos estádios Kleber Andrade e Engenheiro Araripe, ambos em Cariacica, na Grande Vitória. A comercialização de ingressos para os jogos da Vitória Cup terá início a partir do próximo domingo (29), tanto em bilheterias físicas quanto pela internet. A organização do torneio ainda vai divulgar os pontos de vendas, mas já se sabe que os preços irão variar de R$ 75 (meia) a R$ 150.