Cruzeiro encaminha renovação com Mineirão

Próximo de uma renovação com o Mineirão, o Cruzeiro planeja mudanças no acordo. Segundo Pedro Junio, vice-presidente do clube, o atual contrato não é vantajoso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o dirigente afirma que não abre mão de que o Cruzeiro jogo no estádio.

“A gente sabe que o Mineirão é a nossa casa, é a casa do torcedor do Cruzeiro. Então, a a gente vai fazer de tudo para ter um contrato melhor, para o Cruzeiro ser mais rentável dentro do Mineirão. A gente espera agora, no segundo semestre, termos firmado um novo acordo com a Minas Arena”.

O Cruzeiro volta a campo no dia 3 de julho, pela Vitória Cup, contra o Defensa y Justicia, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES.

Cruzeiro vai jogar torneio no Espírito Santo

Com a disputa do Mundial da Fifa nos Estados Unidos, alguns clubes se mobilizam para disputar torneios durante o período. É o caso do Cruzeiro, que entrará em ação na Vitória Cup em julho. O clube mineiro, contudo, foi informado de que o Estudiantes não será mais seu adversário na competição que ocorrerá em julho.