Cria de Xerém, Tartá lembra passagem pelo Ulsan HD: ‘Carro não era problema’

Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, Tartá jogou em times de muitos países como Japão, Tailândia, Irã e, curiosamente, Coreia do Sul, onde atuou entre 2014 e 2015 pelo Ulsan HD, adversário do Flu neste sábado, pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

O ex-atacante, cria de Xerém, lembra que sua passagem pelo clube coreano foi muito boa financeiramente. Além do bom salário, tinha outra vantagem jogar no Ulsan HD: “Carro naquela época não era problema (risos). O carro foi logo a primeira coisa que ganhei na minha chegada lá, um bom carro da marca”, disse em entrevista ao “ge”.