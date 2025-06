Coritiba x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direto por um lugar no G-4, neste domingo, no Couto Pereira, pela 13° rodada da Série B

Coritiba e Cuiabá fazem um duelo direto por uma vaga no G-4 neste domingo (22/6), às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 13° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Coxa está na quarta posição com 21 pontos somados e abre a zona de promoção para a Série A. Já o Dourado vem logo na sequência com a mesma pontuação, mas com desvantagem nos critérios de desvantagem. Assim, quem vencer fica entre os quatro primeiros da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+.

Como chega o Coritiba

O Coritiba terá mudanças na defesa para encarar o Cuiabá. Afinal, o lateral Zeca, que estava suspenso na última rodada, está de volta. Por outro lado, o zagueiro Bruno Melo é dúvida e pode ficar fora. Substituto do próprio Zeca no último jogo, contra o Atlético-GO, ele sentiu dores musculares na coxa esquerda e vem sendo avaliado pelo departamento médico. Além disso, Machado e Jacy, que também saíram de campo no domingo com dores, não preocupam e devem ficar à disposição do técnico Mozart. Por fim, o meia Wallyson está de volta também após cumprir suspensão, mas deve começar a partida no banco de reservas.

Como chega o Cuiabá

Já o Cuiabá terá dois desfalques certos para a partida contra o Coritiba. Afinal, o volante Denilson e o atacante Alisson Safira estão suspensos e não poderão atuar no confronto. Lucas Mineiro e Juan Christian, desta forma, devem ganhar uma oportunidade no time titular. Por outro lado, o técnico Guto Ferreira pode ter uma boa notícia: o lateral-esquerdo Sander voltou a treinar normalmente com o elenco principal e deve estar na lista de relacionados.

CORITIBA X CUIABÁ

Série B do Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 22/06/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva, Jacy, Maicon e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Iury Castilho. Técnico: Mozart.

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano (Nathan), Alan Empereur e Léo Ataíde; Patrick De Lucca, Lucas Mineiro e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Edu. Técnico: Guto Ferreira

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)