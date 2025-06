Corinthians descobre contratos ampliados antes da saída de Augusto Melo

Mandatário afastado do Timão assinou aditivos de 60 meses com empresa de segurança, sem avisar jurídico, e multa de quase R$ 30 milhões / Crédito: Jogada 10

A nova diretoria do Corinthians descobriu contratos ampliados pelo presidente afastado Augusto Melo, considerados lesivos, antes da saída do antigo mandatário. Para encerrar estes acordos assinados pelo antigo dirigente, o Timão terá que desembolsar cerca de R$ 29,6 milhões de multa.

Três semanas antes de deixar a presidência, Augusto Melo assinou três aditivos contratuais com empresas do grupo RF Segurança e Serviços. Estes são pelo trabalho de segurança e limpeza, tanto no Parque São Jorge como na Neo Química Arena. Três aditivos foram colocados em contrato, mas nenhum deles foi consumado. Justamente àquele relacionado a Neo Química Arena. Neste, existe a necessidade de concordância da Arena Fundo de Investimento Imobiliário, responsável pelo gerenciamento do local. Antes, os contratos tinham duração até o fim de 2026 (junto com o mandato de Augusto Melo) e para rescindi-los bastava pagar o equivalente a um mês de prestação de serviços. Com as alterações assinadas pelo mandatário afastado, os vínculos estiveram sendo prorrogados até junho 2030. Além disso, a multa para rompê-los passou a ser o valor total remanescente do contrato. Assim, o Corinthians precisa arcar com o custo de todas as mensalidades até o meio de 2030. Por meio de nota, o mandatário Augusto Melo lamentou o vazamento de informações internas e se defendeu.

“Se acham que há algum problema, basta não rescindir. Não há prejuízo algum em manter o contrato vigente até o fim do prazo pactuado, já que a empresa vinha fazendo um excelente trabalho e com um custo benefício significativo no mercado”, escreveu Augusto Melo, em nota. Confira a nota do Corinthians “O Sport Club Corinthians Paulista informa que desde que a gestão atual tomou posse no dia 26 de maio iniciou um processo de revisão dos contratos em vigência com a finalidade de melhorar a eficácia e de resguardar a regularidade dos serviços prestados ao clube. No caso da empresa em questão, a atual gestão identificou cláusulas que lesam o clube financeiramente, além de assinaturas realizadas em processos fora do rito habitual dentro de um ambiente regido pela regularidade e pela governança.