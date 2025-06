Bruno Lage, ex-Botafogo, discute com jogador do Benfica

O Benfica goleou o Auckland City e venceu pela primeira vez no Mundial de Clubes. Contudo, nem tudo foi festa. Apesar da vitória por 6 a 0 sobre os neozelandeses, o treinador Bruno Lage teve uma discussão com o meia Kökçkü durante o segundo tempo da partida.

O motivo da discussão foi a substituição do meia aos 15 minutos do segundo tempo. Afinal, Kökçkü deixou o gramado reclamando da decisão. O treinador português, no entanto, não gostou da postura do jogador. Assim, ambos discutiram com dedo em riste.