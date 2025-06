Brasil e Polônia empatam em jogo com craques do futebol mundial

Em jogo festivo e com presença de lendas, Brasil e Polônia empataram por 2 a 2, neste sábado, no estádio Śląski na Cracóvia. Diego Souza e André Santos marcaram para os brasileiros. As duas equipes buscaram a vitória a todo momento, mas com muita leveza dentro de campo pelo jogo de ser festivo.

Os ingressos ficaram totalmente esgotados para o duelo festivo. É mais um jogo que pertence ao “Ronaldinho Show Tour, que passa por vários países”. O astro do futebol mundial, afinal, foi a principal estrela do embate entre as “seleções”.